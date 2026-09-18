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Царьград

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Валдманнова победила Пигосси в первом круге WTA SP Open

Валдманнова победила Пигосси в первом круге WTA SP Open

Чешская теннисистка Вендула Валдманнова одержала победу над Лаурой Пигосси в первом круге турнира WTA SP Open в Сан-Паулу.

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