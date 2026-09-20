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Курские новости

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Юноша подорвался на мине в Хомутовском районе Курской области

Юноша подорвался на мине в Хомутовском районе Курской области

21-летний парень подорвался на взрывном устройстве на трассе между селом Калиновка и посёлком Хомутовка, у него осколочные ранения головы.

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