Йоханнес Бо и Тандревольд попали в число возможных близких контактов с членом олимпийской делегации Норвегии, сдавшим положительный тест на ковид

Норвежские биатлонисты Йоханнес Бо и Ингрид Тандревольд попали в число тесно контактировавших лиц с теми, кто получил положительный результат теста на ковид по прибытии на Олимпиаду-2022 в Пекин, сообщает Национальный олимпийский комитет Норвегии.