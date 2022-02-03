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Йоханнес Бо и Тандревольд попали в число возможных близких контактов с членом олимпийской делегации Норвегии, сдавшим положительный тест на ковид

Норвежские биатлонисты Йоханнес Бо и Ингрид Тандревольд  попали в число тесно контактировавших лиц с теми, кто получил положительный результат теста на ковид по прибытии на Олимпиаду-2022 в Пекин, сообщает Национальный олимпийский  комитет Норвегии.

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