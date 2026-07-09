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Крымская газета

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Политолог Сергей Караганов: Мир становится свободнее, и это наша заслуга

Политолог Сергей Караганов: Мир становится свободнее, и это наша заслуга

Сергей КАРАГАНОВ, политолог, почётный председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике МИР СТАНОВИТСЯ СВОБОДНЕЕ, И ЭТО НАША ЗАСЛУГА Россия переживает период глубокого переосмысления себя, своей роли в мире и отношения к тому, что мы привыкли называть Западом.

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