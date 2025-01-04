Раскрыто состояние пострадавших при атаке дрона ВСУ в ДНР журналистов

РИАН: пострадавших при атаке дрона ВСУ в ДНР журналистов доставили в больницу Журналистов, пострадавших при ударе украинских войск по гражданскому автомобилю в ДНР, доставили в больницы, передает РИА Новости.
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