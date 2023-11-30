Лазарев публично унизил Волочкову на красной дорожке: грубо и жестоко

Певец продемонстрировал свое отношение к танцовщице. Сергей Лазарев Пресс-служба НТВАнастасия Волочкова Dmitry Golubovich/Global Look PressМинувшим вечером отечественные знаменитости собрались на вручении премии «Золотой граммофон».
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