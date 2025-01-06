Предположительно, ранее окружённый на Кураховской ТЭС взвод солдат ВСУ. Видимо, пытались сбежать в самый последний момент, но не успели.
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Предположительно, ранее окружённый на Кураховской ТЭС взвод солдат ВСУ. Видимо, пытались сбежать в самый последний момент, но не успели.
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