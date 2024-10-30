«Тетя Рая» раскаивается и сотрудничает со следствием

«Тетя Рая», председатель первичной организации блока «Победа» в Добродже, связанной с беглым Иланом Шором, и главная героиня расследования издания Ziarul de Gardă (ZdG) În Slujba Moscovei, раскаивается и сотрудничает со следствием.
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