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Кожевников о Лямся: «Очень средний специалист, чем-то похожий на Захаркина. Удивило, что в Уфе пытались его сохранить»

Александр Кожевников невысоко оценил уровень экс-тренера «Салавата» Томи Лямся.  – Кое-где у нас порой есть неограниченная вера в иностранцев и нетерпимое отношение к своим.

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