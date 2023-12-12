Русская весна
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Русская весна

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В США рассказали, что Украине придётся отдать России

В США рассказали, что Украине придётся отдать России

Вооруженные силы Украины в ближайшее время начнут отступать из-за нехватки солдат и военной техники, что позволит России освободить еще больше территорий, заявил заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive.

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Комментарии
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ДБ
Дмитрий Боев
Это могло бы сыграть в прошлогодние прерванные Киевом переговоры. Сейчас речь идёт о восстановлении УССР...
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7 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
почему Запад, видя критическое положение ВСУ, не начинает переговоры с Россией - мля, не с кем и не о чем переговариваться. Что нужно нам и это в некоем виде отражено в целях СВО - на не дадут, что хочет и предлагает  Запад - нам в фуй не упиралось. Пока тупик в переговорах. Подпишут усронатовские войска капитуляцию и всё рассосётся само собой, как живот при беременности. А сколько там областей будет по факту - рано загадывать.
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6 час.
СБ
Серж Брукс
Если Украина останется,то будет опять огромная проблема с Бандеровщиной и НАТО
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46 мин.

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