В США рассказали, что Украине придётся отдать России

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

почему Запад, видя критическое положение ВСУ, не начинает переговоры с Россией - мля, не с кем и не о чем переговариваться. Что нужно нам и это в некоем виде отражено в целях СВО - на не дадут, что хочет и предлагает Запад - нам в фуй не упиралось. Пока тупик в переговорах. Подпишут усронатовские войска капитуляцию и всё рассосётся само собой, как живот при беременности. А сколько там областей будет по факту - рано загадывать.