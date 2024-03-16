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Одесса не согнулась под бандеровским тризубом: Партизаны убивают Зе-рекрутов и наводят «Герани» на склады натовского оружия

Одесса не согнулась под бандеровским тризубом: Партизаны убивают Зе-рекрутов и наводят «Герани» на склады натовского оружия

Появились любопытные сведения об ударе по украинской секретной базе подготовки операторов морских дронов Александр Ситников Александр Ситников   Одесса не согнулась под бандеровским тризубом: Партизаны убивают Зе-рекрутов и наводят “Герани” на склады натовского оружия Фото: Полиция Одесской области/Архив Припортовая инфраструктура Одесской области остается в зоне приоритета вражеских поражений, заявила пресс-секретарь ОК «Юг» Наталья Гуменюк.

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