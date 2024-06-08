Безумная дуэль российского БТР и БМП Bradley попала на видео: новости СВО на утро 9 июня

Украинский депутат подтвердила новости о потери ВСУ Работино и Крынок. Минобороны России: ВС РФ продвинулись в Харьковской области По данным российского оборонного ведомства, ВС РФ в результате боев продвинулись в Харьковской области.
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