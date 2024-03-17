Песков рассказал, о чем свидетельствует высокий уровень поддержки Путина

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Невероятный уровень поддержки кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина говорит о несостоятельности заявлений о нелегитимности выборов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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