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Аргументы и Факты

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Марочко: РФ контролируют участок дороги у Юнаковки

Марочко: РФ контролируют участок дороги у Юнаковки

Российские войска установили контроль над участком автомобильной трассы в районе населённого пункта Юнаковка Сумской области, что значительно затруднило действия украинской армии по возвращению утраченных ранее позиций.

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