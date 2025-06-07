Марочко: РФ контролируют участок дороги у Юнаковки

Российские войска установили контроль над участком автомобильной трассы в районе населённого пункта Юнаковка Сумской области, что значительно затруднило действия украинской армии по возвращению утраченных ранее позиций.
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