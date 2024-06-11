В Совфеда перечислили выгодные отличия формата БРИКС от других объединений

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что популярность БРИКС говорит о том, что формат этого объединения выгодно отличается от формата других международных организаций.
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