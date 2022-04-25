Кучеров набрал 5 очков впервые в сезоне, забив в 6-й игре подряд. Он 1-я звезда матча с «Флоридой»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал дубль, отдал три голевые передачи в матче чемпионата НХЛ с «Флоридой» (8:4) и был признан первой звездой.

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