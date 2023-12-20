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ВС Чехии сочли Россию прямой угрозой безопасности

ВС Чехии сочли Россию прямой угрозой безопасности

Во вступительном слове к новой концепции развития армии начальник генштаба ВС Чехии Карл Ржехка заявил, что Чехия рассматривает Россию как "прямую угрозу безопасности" и "потенциального военного противника".

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