ВС Чехии сочли Россию прямой угрозой безопасности

Во вступительном слове к новой концепции развития армии начальник генштаба ВС Чехии Карл Ржехка заявил, что Чехия рассматривает Россию как "прямую угрозу безопасности" и "потенциального военного противника".
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