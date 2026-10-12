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Зеленский подписал закон об образовательных правах нацменьшинств на Украине

Зеленский подписал закон об образовательных правах нацменьшинств на Украине

Законопроект об образовательных правах нацменьшинств на Украине подписал Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 12 октября на сайте Верховной рады.

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