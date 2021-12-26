Временное ограничение движения на участке трассы М-5 «Урал» в Башкортостане, Татарстане, Оренбургской области

С 07:00 (время местное) 26 декабря 2021 года введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке с 1194-го (граница с Самарской областью) по… Ссылка на первоисточник .
С 07:00 (время местное) 26 декабря 2021 года введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке с 1194-го (граница с Самарской областью) по… Ссылка на первоисточник .
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