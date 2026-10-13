Tuesday 13th October 2026 - Stock Index Review E-mini Nasdaq-100 Futures (Dec 2026) CME_MINI:NQZ2026 ClosingTicks Today was the day of rebalancing as the strength of the bulls stepped in, supporting the 1st Oct 26, US PM fair value gap and creating a base inside of a bullish order block formed today during the London session.
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