Путин заявил о необходимости строительства еще одной верфи на Дальнем Востоке

РИА Новости/Виталий Аньков Президент России Владимир Путин сообщил, что совместо с руководством Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) принято решение о необходимости строительства еще одной верфи на Дальнем Востоке.
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