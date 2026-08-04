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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин не согласился с мнением Кевина Дюрэнта о «Филадельфии»: «Его взгляд на игру очень похож на подход Дяди Дрю»

Дрэймонд Грин не согласился с оценкой Кевина Дюрэнта , который ранее заявил , что «Филадельфия» с Леброном Джеймсом выглядит сильнее на бумаге, чем « Голден Стэйт » образца сезона-2016/17.

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