Боливия: Иностранный гражданин был застрелен в результате предполагаемого целенаправленного нападения возле Авенида Буш в секторе Эль-Кармен города Санта-Крус-де-ла-Сьерра во второй половине дня по местному времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии