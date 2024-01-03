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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов остался без очков в 10 матчах подряд, обновив свой антирекорд в НХЛ. У него 12 бросков и «минус 6» на отрезке

Форвард «Вашингтона» не отметился баллами за результативность в матче с «Питтсбургом» (3:4).  Его серия игр без очков достигла 10, что стало новым антирекордом россиянина в НХЛ.

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