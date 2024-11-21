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Скандал с уничтожением продуктов: Были ли груши из Казахстана подставой?

Скандал с уничтожением продуктов: Были ли груши из Казахстана подставой?

С недавних пор некоторые эксперты, особо ретивые и завистливые, стали, что называется, и в хвост и в гриву критиковать руководство страны.

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Комментарии
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Лариса Галахова
Да, в Казахстане есть груши.Сорт Талгарская красавица никогда не поставлялся в Россию, он очень не лежкий и быстро загнивает. Аппорт это уже только воспоминания, сейчас его тоже не экспортируют .Аппорта и на местных Алматинских базарах не найдешь.
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23 час.
ГР
Геннадий Речинский
Талгарка отлично хранится, а вот лесная красавица вообще не хранится.
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19 час.

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