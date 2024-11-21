Скандал с уничтожением продуктов: Были ли груши из Казахстана подставой?

Лариса Галахова

Да, в Казахстане есть груши.Сорт Талгарская красавица никогда не поставлялся в Россию, он очень не лежкий и быстро загнивает. Аппорт это уже только воспоминания, сейчас его тоже не экспортируют .Аппорта и на местных Алматинских базарах не найдешь.