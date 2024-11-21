С недавних пор некоторые эксперты, особо ретивые и завистливые, стали, что называется, и в хвост и в гриву критиковать руководство страны.
Скандал с уничтожением продуктов: Были ли груши из Казахстана подставой?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лариса Галахова
Да, в Казахстане есть груши.Сорт Талгарская красавица никогда не поставлялся в Россию, он очень не лежкий и быстро загнивает. Аппорт это уже только воспоминания, сейчас его тоже не экспортируют .Аппорта и на местных Алматинских базарах не найдешь.
Ответить
23 час.
ГР
Геннадий Речинский
Талгарка отлично хранится, а вот лесная красавица вообще не хранится.
Ответить
19 час.
Свежие комментарии