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Живая Кубань

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Генсек ООН Гутерриш осудил удары ВСУ по России, из-за которых гибнут мирные жители

Генсек ООН Гутерриш осудил удары ВСУ по России, из-за которых гибнут мирные жители

Генсек ООН Гутерриш осудил удары ВСУ по России, из-за которых гибнут мирные жителиГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением по поводу украинского конфликта.

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