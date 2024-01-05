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Клопп об отъезде Салаха и Эндо в сборные: «Не слишком расстроился бы, если бы они вылетели на групповом этапе, но это невозможно. Пожелал им удачи и вернуться здоровыми»

Клопп об отъезде Салаха и Эндо в сборные: «Не слишком расстроился бы, если бы они вылетели на групповом этапе, но это невозможно. Пожелал им удачи и вернуться здоровыми»

Напомним, в январе Салах примет участие в Кубке африканских наций в составе сборной Египта. Ватару Эндо вызван в сборную Японии на Кубок Азии.

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