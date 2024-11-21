«Куда бежать?»: в Орле готовятся к ракетной опасности во время новогодних праздников

Современные проблемы, как мы знаем, требуют современных решений. Участившиеся в Орловской области случаи объявлений ракетной опасности заставляют чиновников иначе готовиться к проведению праздничных мероприятий, в частности к Новому году.
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