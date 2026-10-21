Как сообщают в ВК-группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области», судом установлено, что преступление было совершено зимой 2008 года на улице Мелиоративной на Первомайке.
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