Юрий Кнутов: «Железный купол» показал себя неэффективной системой

Военный эксперт объяснил, почему прославленная система ПРО не смогла толком защитить Израиль Павел Еськов На фото: израильская система «Железный купол» ведет огонь из Сдерота для перехвата ракет, выпущенных из сектора Газа.
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