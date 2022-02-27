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КОЛОСКОВ: Чтобы снять сборную России с ЧМ, нужно чтобы РФС нарушил правила и нормы ФИФА, это прописано в регламенте - сегодня таких нарушений нет

КОЛОСКОВ: Чтобы снять сборную России с ЧМ, нужно чтобы РФС нарушил правила и нормы ФИФА, это прописано в регламенте - сегодня таких нарушений нет

«Оснований для полной изоляции HAC нет. Я не могу говорить за весь спорт, но я слышал выступление Томаса Баха, который признал переносить и отменять соревнования в России, - считает почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

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