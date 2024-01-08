Как и за что товарищ Си наказал трёх китайских чиновников в канун нового года. Нашим на заметку

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Андрей
Пиндосы всё пытаются себя успокоить, а Китай уже превзошёл пиндосовский ВМФ ...
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14 час.
Рахимулла Алеев
Аппетиты наших высших чиновников в зарплатах это явное обжорство на фоне наших беднейших слоёв населения и пенсионеров !!!В этом я не понимаю ВВП !!! ИМХО
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11 час.

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