Как и за что товарищ Си наказал трёх китайских чиновников в канун нового года. Нашим на заметку

"Разведка США списала Китай со счетов", - коррупция в КНР подорвала военный потенциал. "Уверен, друзья, вы помните как разведсообщество Соединенных Штатов, все как один утверждали, что российские межконтинентальные атомные торпеды «Посейдон», крылатые ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», планирующая боеголовка для баллистической ракеты – имя «Авангард» и конечно гиперзвуковая ракета "Циркон" меняющая в ходе полета свою траекторию - все это "Путинские мультики" и не более.
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