“Пора вводить понятие "враг народа"”: Генерал Гурулев поставил в ступор госдуму одной фразой

Современная Госдума не очень походит на орган, которому могут доверять граждане. Сидящие там депутаты мало заботятся о благосостоянии страны, предпочитая больше робеть над наполнением собственных карманов, а не победами и экономическими успехами.
Современная Госдума не очень походит на орган, которому могут доверять граждане. Сидящие там депутаты мало заботятся о благосостоянии страны, предпочитая больше робеть над наполнением собственных карманов, а не победами и экономическими успехами.
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