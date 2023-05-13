Политика как она есть

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“Пора вводить понятие "враг народа"”: Генерал Гурулев поставил в ступор госдуму одной фразой

“Пора вводить понятие "враг народа"”: Генерал Гурулев поставил в ступор госдуму одной фразой

  Современная Госдума не очень походит на орган, которому могут доверять граждане. Сидящие там депутаты мало заботятся о благосостоянии страны, предпочитая больше робеть над наполнением собственных карманов, а не победами и экономическими успехами.

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