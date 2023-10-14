Всегда думал, что у евреев есть черта, по которой их можно отличить от любого другого. После 400 лет рабства в далеком египетском прошлом и геноциде со стороны немцев сто лет назад - представители этой нации могут юлить, обманывать, обсчитывать, предавать, но они никогда не отправят никого на смерть и погибель.
"Израиль превратил Газу в Освенцим". Президент Колумбии не сдержался
Комментарии
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Скиф Туран
Правительство Германии считало евреев угрозой национальной безопасности. (Евреи составляли подавляющее большинство в подрывных коммунистических организациях). Поэтому все подозреваемые в совершении преступлении против безопасности страны — не только евреи — были изолированы в концлагерях. Нацисты избрали не советский путь, а американский – по примеру США они стали строить концентрационные лагеря и сажать туда евреев. Но убивать их там У НИХ И В МЫСЛЯХ НЕ БЫЛО. Любопытно, что сионистами и нацистами проводился своеобразный финансовый кастинг между евреями – для эмиграции в Палестину, иммигрировать в Землю Обетованную, могли только те евреи, чьи капиталы позволяли развивать сионистскую оккупацию Палестины. Кроме того, предпочтение отдавалось специалистам в различных областях и молодым, здоровым людям, способным держать в руках оружие. Все старые, больные и бедные евреи оставлялись на произвол судьбы в Германии. Они считались балластом, недостойным спасения. Эти евреи отправились жить в немецкие концлагеря.
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7 час.
m
mikmik
ХАМАС находится у власти с 2007 года. За 16 лет не смонтировано ни одной опреснительной станции для получения чистой воды, не построено ни одно подземное хранилище горючего (бензин, дизельное топливо, мазут), не построена ни одна автономная электростанция. Изготовлены и куплены тысячи ракет, мин и других приспособлений для убийства. Полностью изгнаны из сектора представители палестинской администрации (ФАТХ). Воспитаны в абсолютной ненависти ко всему окружающему миру два миллиона жителей Газы. Кто геноцидит сектор Газа?
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6 час.
Скиф Туран
Жиды узурпировали землю Палестины! По этой причине у палестинского народа нет ресурсов для монтажа опреснительных станций, для строительства хранилищ горючего, нет средств на строительство электростанций и закупку топлива для них. Жиды, благодаря своей политике угнетения, согнали палестинцев в анклавы, типа Освенцима, превратили молодёжь, у которой нет никакой перспективы на будущее, в ВОИНОВ АЛЛАХА! Вполне возможно, что эта атака на Израиль, была подготовлена и реализована израильскими спецслужбами, чтобы навсегда закрыть палестинский вопрос. Приём, вполне соответствует жидовским традициям.
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5 час.
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