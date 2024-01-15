Потапова сенсационно вылетела с Australian Open уже в первом круге

Анастасия Потапова в первом круге Australian Open уступила 109-й ракетке мира. В Мельбурне завершился матч первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open в женском одиночном разряде, в котором Анастасия Потапова встречалась со 109-й ракеткой мира Каей Юван.
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