Арестантам в СИЗО, имеющим детей до 14 лет, выделят дополнительное свидание

В России вступил в силу закон о праве подозреваемой или обвиняемой женщины с ребенком до 14 лет и мужчины, если он воспитывает такого ребенка один, в течение месяца получить одно дополнительное свидание с детьми, сообщает РИА Новости.
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