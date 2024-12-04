Чонгук из BTS появился на экранах телезрителей в расширенной версии Disney+: «Он очень талантлив, но мы это уже знали»

Не пройдет ни дня, чтобы пользователи сети не нашли повод для обсуждения «золотого макнэ» из BTS. С тех пор как Чонгук ушёл в армию, его поклонники пристально следят за всеми обновлениями, чтобы хоть немного узнать о его делах.