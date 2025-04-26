"Реал" не будет бойкотировать матч с "Барселоной" из-за судейского скандала

Мадридский "Реал" на официальном сайте сделал заявление по поводу скандала с назначением арбитров на матч финала Кубка Испании с "Барселоной" и заявил, что клуб не рассматривал возможность бойкотировать поединок.
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