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Талалаев о сборе «Торпедо» в Тамбове: «Погода — минус 20, отменили лыжные занятия. Провели тренировку по боксу и круговую на силу»

Андрей Талалаев рассказал о ходе сбора «Торпедо» в Тамбове. «Все замечательно, погода — минус 20. Пришлось вчера отменить лыжные занятия.

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