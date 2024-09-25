Скрытые риски: почему отсутствие входного контроля материалов картонной упаковки может стать проблемой

Фарма предъявляет к качеству картонной упаковки высокие требования. Чтобы изготовить отвечающую всем стандартам пачку для лекарственных препаратов, производители полиграфической продукции обязаны тщательно проверять материалы: бумагу, картон, печатные краски, спирт, клей и фольгу.
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