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На что сходить в мае 2025-го в Москве и не только

На что сходить в мае 2025-го в Москве и не только

Craft Event, «Тетка Чарлея», «Искуситель» и остальное, что вытащит вас из дома. Moscow Craft Event в VK Stadium! фото: предоставлено организаторомДля тех, кто пролежал на диване несколько лет безвылазно, сообщаем: вот уже восемь лет в Санкт-Петербурге проводится фестиваль крафтовой культуры Craft Event.

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