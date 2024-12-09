T-Pay: чем в России отличаются владельцы iPhone и смартфонов на Android

Команда платёжного сервиса T-Pay («Т-Банк», бывший «Тинькофф») поделилась интересной статистикой. В рамках аналитического проекта T-Data аналитики изучили, как отличаются друг от друга и как тратят средства владельцы iPhone и смартфонов на базе Android.