T-Pay: чем в России отличаются владельцы iPhone и смартфонов на Android

Команда платёжного сервиса T-Pay («Т-Банк», бывший «Тинькофф») поделилась интересной статистикой. В рамках аналитического проекта T-Data аналитики изучили, как отличаются друг от друга и как тратят средства владельцы iPhone и смартфонов на базе Android.
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