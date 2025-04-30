Президент «Лиги шашлыка» Мальцев рассказал, как не испортить главное блюдо мая

Майские праздники — отличное время для семейного и дружеского отдыха на природе с шашлыками. В интернете можно найти множество хороших рецептов, но важно помнить, что некоторые детали могут испортить блюдо.
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