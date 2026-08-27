В испанской Сеуте местные жители учинили самосуд над палаточным лагерем нелегалов. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал это реакцией на политику европейских бюрократов, которые десятилетиями поощряли миграцию, а теперь не могут справиться с её последствиями.