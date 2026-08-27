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Царьград

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Дмитриев: европейцы борются с нашествием мигрантов в одиночку — бюрократы покрывают

Дмитриев: европейцы борются с нашествием мигрантов в одиночку — бюрократы покрывают

В испанской Сеуте местные жители учинили самосуд над палаточным лагерем нелегалов. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал это реакцией на политику европейских бюрократов, которые десятилетиями поощряли миграцию, а теперь не могут справиться с её последствиями.

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