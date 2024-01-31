Санкт-Петербургская академия СК России приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ И ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 10 февраля 2024 года в 10:00 часов на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В проведении Дня открытых дверей примут участие ректорат, профессорско-преподавательский состав Академии, представители студенческих сообществ Академии, сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, которым вы сможете задать вопросы о поступлении в Академию, обучении и последующем трудоустройстве.