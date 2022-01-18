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Российские миротворцы обеспечили безопасное посещение монастырского комплекса Амарас паломникам из Армении и жителям Нагорного Карабаха

Российские миротворцы обеспечили безопасное посещение монастырского комплекса Амарас паломникам из Армении и жителям Нагорного Карабаха

На богослужение в монастырь из Степанакерта в сопровождении российских миротворцев на современных бронетранспортерах БТР-82А прибыли жители из городов и отдаленных районов Нагорного Карабаха, а также паломники из Армении.

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