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Marianne: экономика России не обрушилась из-за недооценки Западом ее ВВП

Marianne: экономика России не обрушилась из-за недооценки Западом ее ВВП

Федеральное агентство новостей Российская экономика смогла выдержать введенные против нее санкции благодаря тому, что аналитики западных стран неверно оценили ее ВВП, заявил обозреватель Эммануэль Тодд в статье для французского издания Marianne.

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