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Спасатели предупредили москвичей о грозе и дождях вечером 1 сентября

Спасатели предупредили москвичей о грозе и дождях вечером 1 сентября

Грозы, дожди и порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве с 17:00 до 22:00 1 сентября. Об этом сообщили в пуле МЧС Москвы.

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