В Совфеде обсудят назначение Краснова на должность генпрокурора РФ

В Совете Федерации обсудят назначение Игоря Краснова на должность генерального прокурора по представлению президента РФ, сообщил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
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