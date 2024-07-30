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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-хавбек ЦСКА и «Милана» Хонда в 38 лет сыграет за бутанский «Паро» – он подписал контракт на один матч. Японец завершил карьеру в 2022-м и тренировал сборную Камбоджи с 2018 по 2023 год

Соглашение рассчитано на один матч с непальским клубом «Черч Бойз Юнайтед». Он является решающим для попадания команды в Лигу вызова АФК.

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